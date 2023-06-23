В Беларусь идет атмосферный фронт из Польши 23.06.2023, 17:54

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Подробный прогноз погоды на эти выходные.

24 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, по южной половине скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные часы местами по Брестской области сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, по югу до +19°С, максимальная днем +22..+28°С.

25 июня в Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Поэтому на большей части территории пройдут дожди, местами по юго-востоку сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем +20..+26°С, по юго-востоку +18..+19°С.

26 июня погоду в стране будет определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +20..+27°С.

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