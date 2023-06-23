Польша будет добиваться включения режима Лукашенко в 12-й пакет санкций ЕС 23.06.2023, 18:20

МИД страны заявил, что Минск и Москва должны быть наказаны одинаково.

Польские власти уже начали работать над 12-м пакетом санкций в отношении России. В него хотят включить и Беларусь. Об этом сообщил польскому пресс-агентству заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

По словам Вовжика, в новый пакет санкций хотят включить Беларусь, которая хоть и не принимает непосредственного участия в войне России против Украины, но дает свою территорию для обучения российских военных, а также для нанесения авиаударов.

«Мы не можем мириться с такой ситуацией, тем более что режим в Минске ужесточает внутреннюю политику в отношении собственных граждан. Разница между Беларусью и Россией постепенно стирается, поэтому эти страны должны быть охвачены одинаковыми санкциями», — заявил замглавы МИД Польши.

Чиновник подчеркнул, что когда будет составлен и принят 12-й пакет санкций, прогнозировать он не берется. Но «мы должны стремиться к тому, чтобы он был как можно более широким».

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