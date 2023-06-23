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Гауляйтер Сальдо: Чонгарский мост поврежден «намного серьезнее, чем думали

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  • 23.06.2023, 18:23
  • 1,288
Гауляйтер Сальдо: Чонгарский мост поврежден «намного серьезнее, чем думали

Ездить по нему нельзя.

Чонгарский мост поврежден «намного серьезнее, чем думали сначала», заявил гауляйтер аннексированной части Херсонской области Владмир Сальдо

По его словам, в ближайшие 15-20 дней на мосту будут идти «исследовательские работы», ездить по нему нельзя.

Мост, по которому ВСУ ударили 22 июня, использовался для для поставок топлива и боеприпасов российской группировке на юге Украины. Он соединяет аннексированные Крым и Херсонскую область.

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