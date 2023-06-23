Ученые открыли новый вид доисторических зубатых китов 23.06.2023, 18:34

Его нашли на западе США.

Палеонтологи открыли новый вид ископаемых зубатых китов. Статья об этом опубликована в PeerJ Life and Environment.

Окаменелости были обнаружены в Пыштской формации в штате Вашингтон на западе США, их возраст составляет примерно 26,5–30,5 млн лет. Новый вид получил название Olympicetus thalassodon. «Olympicetus thalassodon и его близкие родственники демонстрируют сочетание особенностей, которое действительно отличает их от любой другой группы зубатых китов. Некоторые из этих характеристик, такие как зубы с несколькими выступами, симметричные черепа и выдвинутые вперед ноздри, делают их более похожими на промежуточное звено между архаичными китами и современными дельфинами», — говорит доктор Велес-Хуарбе из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес (NHMLAC).

Исследование также показало, что Olympicetus и его близкие родственники принадлежали к семейству Simocetidae, группе, до сих пор известной только по находкам из северной части Тихого океана, древних предков зубатых китов. Различия в размере тела, зубах и других структурах, связанных с питанием, позволяют предположить, что разные симоцетиды охотились на разную добычу разными способами. «Зубы Olympicetus действительно странные, мы называем их гетеродонтами, что означает, что в одном ряду зубы отличаются между собой. Это выделяется на фоне зубов более продвинутых зубатых китов, чьи зубы проще и, как правило, выглядят почти одинаково», — сообщают ученые.

Однако ученым еще предстоит выяснить многие детали про этих животных, например, были ли они способны к эхолокации.

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