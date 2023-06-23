По грани правды 1 Александр Невзоров

23.06.2023, 18:38

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Александр Невзоров

Про опасный трюк Пригожина.

Не обольщайтесь. В этом «сокрушительном» видео Пригожин лишь ходит «по грани правды».

Он аккуратно и толково создает «иную медийную картину событий». Она мощнее и реалистичнее путинской, но это еще не сама правда. Это – «рядом».

В принципе, чтобы подогреть обожание и стать «последней надеждой русских», вполне достаточно и сказанного.

Пригожин сейчас красиво балансирует. Но трюк опасный.

Хватит ли у него таланта канатоходца, чтобы не «рухнуть» в огненный ад правды? Большой вопрос.

Если «рухнет» – то вынужден будет признать очевидное: война преступна, бессмысленна и не была вызвана вообще никакой необходимостью, а Донбасс в 2014-м был оккупирован уголовными бандами, посланными Кремлем. Соответственно, вся кровь, разруха, «восемьлетбомбас» – прямая вина России.

Если Пригожин «сорвется с каната» и «рухнет» в окончательную правду – то вызовет исступленную ярость Кремля.

Начнутся попытки его ареста-устранения, ответный мятеж ЧВК и радикальное изменение реальности.

Александр Невзоров, Telegram

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