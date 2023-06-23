В Смиловичах горела старинная усадьба Монюшко
- 23.06.2023, 18:49
Следователи устанавливают причину пожара.
В поселке Смиловичи Минской области произошел пожар в исторической усадьбе Монюшко, сообщила 23 июня в Следственном комитете
- Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия в Смиловичах, - проинформировали в пресс-службе около 18.00 часов.
Пожар в старинной усадьбе произошел ночью. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь успел повредить флигель здания, являющийся историко-культурной ценностью. На месте работают следователи, судэксперты, МЧС.
Приоритетной версий является неосторожное обращение с огнем.
Назначена проверка.