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В Смиловичах горела старинная усадьба Монюшко

  • 23.06.2023, 18:49
В Смиловичах горела старинная усадьба Монюшко

Следователи устанавливают причину пожара.

В поселке Смиловичи Минской области произошел пожар в исторической усадьбе Монюшко, сообщила 23 июня в Следственном комитете

- Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия в Смиловичах, - проинформировали в пресс-службе около 18.00 часов.

Пожар в старинной усадьбе произошел ночью. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь успел повредить флигель здания, являющийся историко-культурной ценностью. На месте работают следователи, судэксперты, МЧС.

Приоритетной версий является неосторожное обращение с огнем.

Назначена проверка.

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