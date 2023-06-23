Генерал Сырский: Украина еще не задействовала все силы в контрнаступлении 2 23.06.2023, 19:05

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Александр Сырский

Фото: ВСУ

Все еще впереди.

Украинские военные пошли в контрнаступление, но еще не задействовали все свои военные силы. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью The Guardian.

«Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди», - сказал Сырский.

Он добавил, что российские оккупанты пытаются угадать, где же украинские войска будут наносить свой самый сильный удар. Однако стоит быть готовыми к тому, что результат может быть заметен не скоро, а через некоторое время.

«Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий», - объяснил Сырский.

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