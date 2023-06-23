Генерал Сырский: Украина еще не задействовала все силы в контрнаступлении

Генерал Сырский: Украина еще не задействовала все силы в контрнаступлении2
- 23.06.2023, 19:05
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Все еще впереди.
Украинские военные пошли в контрнаступление, но еще не задействовали все свои военные силы. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью The Guardian.
«Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди», - сказал Сырский.
Он добавил, что российские оккупанты пытаются угадать, где же украинские войска будут наносить свой самый сильный удар. Однако стоит быть готовыми к тому, что результат может быть заметен не скоро, а через некоторое время.
«Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий», - объяснил Сырский.