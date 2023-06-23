Стало известно, где в Минске больше всего клещей 1 23.06.2023, 19:17

2,562

Указанные территории обработают.

На некоторых территориях Минска концентрация клещей превышает допустимую. Об этом сообщил заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк.

Санстанция, по его словам, провела на этой неделе повторное обследование городских зон рекреации и лесопарков на наличие клещей.

«Превышение по количеству клещей выявлено в лесопарке Уручье, лесополосе на улице Скорины, лесопарке в Зеленом лугу, в районе станции Сосновый Бор Детской железной дороги, в лесопарке в районе улицы Маршала Лосика и улицы Семеняко, на пляже №2 Цнянского водохранилища и в прилегающем к нему лесном массиве», — передают «Минск-Новости» слова Гетюка.

Минскому лесопарковому хозяйству предложили провести акарицидные обработки указанных территорий. Мингорисполком пообещал помощь предприятию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».