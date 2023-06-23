Самое смешное видео войны 6 Юрий Бутусов

23.06.2023, 19:34

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Юрий Бутусов

Такой сюжет в кино не придумать.

Герой этого видео заслуживает высокого признания и высоких государственных наград. Пожалуй, самое смешное видео войны, но вместе с тем – настоящий героизм, это захват в плен трех российских солдат бойцами 225-го харьковского батальона теробороны. Это просто невероятно, это лучше, чем в кино, потому что в кино таких сюжетов придумать не могут, да и зрители не поверят.

Командир украинской разведгруппы на передовой подходит близко к российским позициям и берет в плен российского солдата. Потом говорит примерно так:

«Мы – хохлы, мы – суперсовременная армия, мы тебе поставим на спину датчик, ты пойдешь и приведешь нас к своим, а если обманешь – мы все услышим и подорвем у тебя на спине гранату».

Испуганный пленный россиянин заводит наших бойцов на передовую позицию, и они берут в плен еще двух россиян.

То есть все это время наши воины смертельно рискуют, но действуют на передовой врага. И им удается избежать вражеского огня после того, как их заметили на другом посту, и вывести пленных.

Большое спасибо героям, был бы рад найти их и пожать руку, такой подвиг требует интервью и увековечивания в истории войны.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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