«Лодки для обучения дает польское государство» 23.06.2023, 19:42

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Белорусы создали в Польше морской клуб и обучают яхтингу.

В 2022 году в польском Гданьске появился морской клуб «Дарога да мора», привезенный белорусами из Беларуси. Там обучают яхтингу и устраивают морские путешествия в Норвегию. MOST узнал, что такое яхтинг и как белорусы ходят под парусом в Польше.

Руководит клубом белорус Тимофей. Он почти десять лет занимается яхтингом. Начинал в Минске и часто со своей командой сплавлялся по разным морям. Сегодня команда морского клуба — это восемь человек, среди которых есть аттестованные яхтсмены и люди, которые занимаются продвижением. В 2022 году Тимофей решил перевезти клуб из Беларуси в Польшу. Выбрал для переезда город Гданьск.

— Это самый морской город Польши, — объясняет Тимофей. — Плюс хороший выход к Балтийскому морю. Многие Балтику недооценивают и не считают за море, так как все привыкли к теплым водам. Да, Балтика — сложный регион, тут бывают непогода, сильный ветер и волны, но при этом это очень интересное и малоисследованное место. Из Польши по Балтийскому морю можно попасть в Швецию, Норвегию и другие страны. Раньше мы так ходили из Латвии, где была наша лодка. А сейчас у нас есть своя лодка в Норвегии. Мы прилетаем туда и там уже ходим под парусом. Такие туры мы сейчас предлагаем белорусам в Польше.

Помимо этого, у клуба есть своя школа, где белорусов обучают яхтингу. После 16 часов теории и трех выходов в море, люди могут сдать экзамены на управление яхтой. Также клуб Тимофея сотрудничает с «Товариществом белорусов Поморья» — эта организация помогла ему с запуском проекта. А клуб «Дарога да мора», в свою очередь, отвечают взаимностью и иногда организовывает бесплатный выход в море для белорусов и украинцев.

— В будущем мы бы хотели тесно сотрудничать с белорусскими диаспорами в Польше, да и по всему миру. Лодки для обучения дает польское государство. Базируются они в Гданьске в Национальном центре парусного спорта (Narodowe Centrum Żeglarstwa). Этот объект был построен за деньги Евросоюза, и сейчас польские граждане могут пользоваться базой и лодками. Конечно, тут важно иметь документ, который дает возможность ходить в море или учиться. В Польше мы занимаемся яхтингом полтора года и тоже имеем доступ к этой базе. Так что мы открыты к предложениям.

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