Первой независимость объявит Тыва Александр Зинченко

23.06.2023, 19:49

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Прогноз по распаду России.

РФ распадется не позже 2026 года.

Первой независимость от РФ объявит Тыва.

Скорее всего, революционные процессы достигнут своего пика в конце 2025-го – начале 2026 года.

2025-й – интенсификация внутриполитической турбулентности в РФ.

2023–2024–2025 годы нужны российскому обществу для осознания поражения в войне, чтобы устать от Путина и возложить на него ответственность как за военные поражения, так и за падение качества жизни, которое станет ощутимым для крупных городов РФ в 2024–2025 годах.

То есть Украина и мир должны быть готовы к этим процессам заранее, распределяя ресурсы для борьбы в течение следующих трех лет.

Александр Зинченко, «Фейсбук»

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