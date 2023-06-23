Первой независимость объявит Тыва
- Александр Зинченко
- 23.06.2023, 19:49
- 2,738
Прогноз по распаду России.
РФ распадется не позже 2026 года.
Первой независимость от РФ объявит Тыва.
Скорее всего, революционные процессы достигнут своего пика в конце 2025-го – начале 2026 года.
2025-й – интенсификация внутриполитической турбулентности в РФ.
2023–2024–2025 годы нужны российскому обществу для осознания поражения в войне, чтобы устать от Путина и возложить на него ответственность как за военные поражения, так и за падение качества жизни, которое станет ощутимым для крупных городов РФ в 2024–2025 годах.
То есть Украина и мир должны быть готовы к этим процессам заранее, распределяя ресурсы для борьбы в течение следующих трех лет.
Александр Зинченко, «Фейсбук»