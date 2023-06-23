Toyota анонсировала роскошный кроссовер, который сравнивают с Rolls-Royce 1 23.06.2023, 19:56

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Официальный дебют авто состоится в конце 2023 года.

Toyota подтвердила ультра-роскошный кроссовер Century, слухи о котором появились в начале этого года. Затемненный тизер новинки мелькнул на заднем фоне по время презентации новых минивэнов Alphard и Vellfire. Премьера Century состоится в ближайшие месяцы, пишет «Автоцентр».

Как видно в видео с презентации, внешне он похож на Rolls-Royce Cullinan. Тогда как технически связан с Toyota Highlander/Grand Highlander. По предварительным данным, габаритная длина Century составит примерно 5,2 метра, ширина — почти 2 метра.

Также известно, что он получит гибридную силовую установку с электрическим двигателем мощностью 80 л.с. на задней оси. Спереди установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 300 л.с.

Стоить Toyota Century будет втрое дороже базового Land Cruiser 300. Станет ли новый кроссовер глобальной моделью, пока не известно.

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