Экзотическая птица поселилась в Лиозненском районе в разоренном аистином гнезде 23.06.2023, 20:12

Птица прилетела из России.

По информации местных чиновников, белоголовый сип, залетная хищная птица из рода грифов, сейчас чаще всего находится в районе деревни Горбово-1 Лиозненского района, а ночует она в одном из разоренных аистиных гнезд — на водонапорной башне, пишут «Народные новости Витебска».

После поступления информации об обнаружении хищной птицы было проведено заседание комиссии по оказанию помощи диким животным на территории Лиозненского района, созданной при Лиозненском райисполкоме. По итогам заседания был оформлен протокол заседания комиссии, которым дается ряд поручений заинтересованным лицам.

«Любая живность имеет право на жизнь. И еще можно поспорить, кто больший хищник и кто приносит больше вреда — аист или сип. Аист ведь тоже не питается яблоками и картофелем. Он ест все живое, начиная от ящериц, лягушек, змей, птенцов мелких птиц. Тем не менее аист — это символ Беларуси, и никому в голову не приходит мысль бороться с ним.

Естественно, очень неприятно, что сип расправился с аистятами на глазах у жителей. Но повода отлавливать либо отстреливать птицу нет», — считают лиозненские чиновники.

При этом за последние 9 дней информации о разорении гнезд аистов не поступало, сообщает Лиозненская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Фактов, подтверждающих потенциальную угрозу жизни и здоровью местного населения, а также имуществу граждан, тоже не установлено. Местонахождение птицы, ее поведение находятся на контроле, говорится в сообщении, распространенном через соцсети.

Напомним, что в начале июня в деревне Выходцы Лиозненского района заметили странную птицу, похожую на грифа. Через некоторое время чужак стал разорять гнезда аистов и поедать птенцов. Орнитологи определили, что это белоголовый сип — птица, которая у нас постоянно не живет, а залетает очень редко. Судя по всему, хищник прилетел в Витебскую область с территории российской Смоленской области, где был замечен чуть раньше.

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