Россельхознадзор жалуется на Туровский молочный комбинат 23.06.2023, 20:20

Белорусское предприятие обвиняют в ложном транзите.

Россельхознадзор обвиняет ОАО «Туровский молочный комбинат» в ложном транзите и просит белорусскую сторону принять меры.

В апреле этого года Россельхознадзор ограничил поставки продукции туровской компании в Россию из-за выявления говяжьего жира в сыре и предоставление неверной документации. Однако туровский сыр продолжает поступать в Россию.

С начала июня 2023 года через ППУ «Красный камень» в Россию ввезли восемь партий сыра (128 тонн). Сыр должен был следовать в Армению компании «Арам-К», но до МАПП «Верхний Ларс» не доехал. Об этом свидетельствует отсутствие отметки о завершении транзита в информационной системе «ВетИС» и отсутствие подтверждения таможенных операций в отношении транспортных средств, перевозивших сыр в Армению, сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзор просит Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию ОАО «Туровский молочный комбинат», следующую транзитом через Россию в третьи страны. Также российское ведомство предлагает белорусским коллегам провести расследование и установить местонахождение белорусского сыра в России.

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