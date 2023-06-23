Образ победы на фоне поражения в войне Ксения Кириллова

23.06.2023, 20:27

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Ксения Кириллова

Российские пропагандисты тестируют общественное мнение.

Российские элиты уверяют, что у страны нет будущего без победы над Украиной, однако образ этой победы стал существенно корректироваться на фоне украинского контрнаступления, пишет Jamestown Foundation.

Украинские войска медленно и с боями, но все же освобождают все новые и новые населенные пункты. 12 июня в ВСУ заявили о том, что под контроль Украины перешли села Благодатное, Нескучное и Макаровка. На этом фоне «рупор» российской пропаганды Маргарита Симоньян неожиданно предложила «остановить кровопролитие прямо сейчас», заморозить конфликт и провести референдумы на «спорных» территориях.

Глава RT оказалась не единственной, кто пытался подготовить российское общество к переговорам. Еще в феврале замначальника Управления Росгвардии в так называемой «ДНР» Александр Ходаковский назвал переговоры с Украиной «единственно возможным итогом противостояния». О необходимости прекращения войны завуалированно говорил и Евгений Пригожин.

Эксперты склоняются к мысли, что подобные рассуждения – ни что иное, как тестирование возможного решения о переговорах и проверка реакции на него общественного мнения. Если это и так, данное тестирование провалилось. Помимо крайне негативной реакции «Z-патриотов», доля сторонников мирных переговоров сократилась даже среди «обычных» россиян. Согласно данным «Левада-центра», в мае она оказалась несколько меньше, чем число сторонников продолжения «спецоперации». Украина же единственным условием начала переговоров вновь называет полный вывод российских войск со своей территории.

На этом фоне слухи о переговорах были официально опровергнуты на самом высоком уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас «нет никаких предпосылок для переговоров с Украиной». После этого российские элиты поспешили консолидироваться вокруг тезиса о необходимости победы России в войне.

При этом заметно, что, несмотря на общие для всех декларируемые нарративы о том, что победа является единственным допустимым исходом «спецоперации», цели этой победы весьма разнятся у разных элитных групп. К примеру, условно «либеральная» часть российских элит все еще настаивает на необходимости сохранения диалога с отдельными силами на Западе, и явно желала бы такого диалога даже при том, что внешне вынуждена выступать в русле пропагандистского мейнстрима.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия может стать хранителем «европейской христианской цивилизации», а потому должна поддерживать связи с западными «элитами и общественными слоями, связанными с традиционными ценностями». Однако даже эта группа российских элит вынуждена заявлять, что «без победы в Украине у России не будет никаких отношений с Западом». Именно на этом настаивает бывший глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, уверяя, что только после «стратегического успеха» в войне Россия сможет «договариваться на приемлемых для себя условиях с единственной дееспособной силой на Западе – с США».

При этом представители радикально-патриотического крыла предостерегают не только от переговоров с Западом, но даже от «замораживания» конфликта, уверяя, что оно влечет за собой «крах российской государственности». По их словам, в таком случае Россия не станет переводить экономику на военные рельсы, в то время как западные страны «перевооружат украинскую армию, переведут свои оборонные предприятия на полную мощь и усилят экономическое давление на Москву». Такая ситуация, по их мнению, приведет к неминуемому поражению России по вине «пятой колонны».

Образ предполагаемой победы тоже диаметрально отличается у разных элитных групп. К примеру, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в качестве наиболее предпочтительного сценария назвал раздел Украины, при котором ее западные области отходят к странам ЕС, а остальная часть входит в состав России. Именно этот вариант бывший президент России назвал единственным способом избежать Третьей мировой войны. Религиозные проповедники, очевидно, желая усилить угрозы Медведева, заявляют, что без полной победы России над Украиной «Бог перестанет держать этот мир», и история человечества.

На этом фоне образ победы, предлагаемый российскими военными аналитиками, выглядит намного скромнее. Так, авторы статьи, опубликованной на сайте «Военное обозрение», пытаются доказать, что для Запада выгоднее будет допустить «ограниченную победу» России, чем ее поражение. Под ограниченной победой при этом понимается сохранение за Москвой контроля над Крымом и Донбассом.

Наряду с этим авторы пытаются доказать, что фашизма в России на данный момент нет, несмотря на культ личности лидера, полицейский аппарат и ведущую роль государства в общественной жизни, поскольку в стране отсутствует «культ нации». При этом они сравнивают Россию с Германией 1918 года и пытаются угрожать Западу тем, что в случае поражения в войне фашизм в России обязательно возникнет – в этот раз уже со всеми подобающими ему атрибутами.

При всей комичности данных аргументов очевидно, что часть элит, в том числе военных, хотела бы «заморозить» конфликт или добиться хотя бы временного перемирия. Однако ситуация усложняется не только позицией непримиримых «патриотов», но и тем, что Украина явно не перестанет наносить удары по российской территории до тех пор, пока все захваченные области не будут освобождены.

Важно понимать, что рейтинг Владимира Путина во многом обусловлен его имиджем как «главного защитника страны». Для этого ему, с одной стороны, важно поддерживать ощущение внешней угрозы, но с другой стороны, подчеркивать, что он способен ей противостоять. Отсутствие такого противостояния даже против мнимой угрозы уже приводило к падению рейтингов, что вынуждает Кремль продолжать войну даже без перспектив победы.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»

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