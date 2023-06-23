В Крыму образовались пробки после подрыва Чонгарского моста

В Крыму образовались пробки после подрыва Чонгарского моста2
- 23.06.2023, 20:44
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У российских оккупантов начались проблемы с логистикой.
Удар по Чонгарскому мосту задел автомобильный трафик в Крыму. Российские перевозчики жалуются на пробки в северной части полуострова.
Проект «Радио Свободы» «Крым. Реалии» цитирует председателя российской Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов оккупированного полуострова, который назвал ситуацию на дорогах «бардаком».
Пробки наблюдаются именно на пути, по которому оккупанты теперь пытаются осуществлять переброску боеприпасов и личного состава.