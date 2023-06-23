Ученые: Нельзя готовить на газовой плите с закрытыми окнами 2 23.06.2023, 20:58

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Все дело в бензоле.

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что при работе газовых плит в воздух выделяется бензол — повышающее риск развития рака вещество. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Journal.

Ученые оценили выбросы бензола при приготовлении пищи в 14 округах штатов Колорадо и Калифорния в США, в общей сложности использовав 87 печей, находящихся в квартирах, частных домах и объектах аренды Airbnb. Кроме того, чтобы учесть выбросы от пищевых продуктов, ученые также пожарили бекон и рыбы на индукционных печах, которые сами по себе не выделяют бензол. Выбросы бензола измерялись внутри помещений с закрытыми окнами и дверьми.

Результаты показали, что сжигание пропана и природного газа в печах достоверно приводило к повторяющимся и значительным повышениям уровня бензола в воздухе: иногда уровень повышался в десятки раз. Жарка бекона или рыбы на индукционных плитах не приводила к выделению обнаруживаемых количеств бензола.

Концентрации бензола в некоторых домах значительно превышали безопасные. Рассеивание бензола по всему дому вплоть до спален продолжалось в течение нескольких часов после того, как использование печи в течение дня прекратилось.

Известно, что кратковременное воздействие бензола ухудшает выработку клеток крови, а длительное воздействие связывают с раковыми заболеваниями, в том числе различными типами лимфом и лейкемий.

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