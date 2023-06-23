Российские пропагандисты: В Ростов для подавления «вагнеровцев» выдвинулся спецназ 15 23.06.2023, 21:02

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В Минобороне РФ хотят расправится с неугодными наемниками.

Российские пропагандисты сообщают, что в Ростов для подавления «вагнеровцев» выдвинулся спецназ

В Минобороне РФ хотят расправится с неугодными наемниками.

Как писал сайт Charter97.org, глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что его наемники не будут подписывать обязательный контракт с Минобороны РФ.

Сегодня главарь наемников жестко раскритиковал высшее военное командование РФ.

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