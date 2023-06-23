Пригожин: Шойгу трусливо бежал из Ростова, он будет остановлен

Пригожин: Шойгу трусливо бежал из Ростова, он будет остановлен15
- 23.06.2023, 21:59
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Также главарь «вагнеровцев» анонсировал военные действия.
Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в новом сообщении утверждает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уехал из Ростова-на Дону.
«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 22.00 он бежал, трусливо, как баба. Чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», — заявил он.
«Нас 25 тысяч, мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет — присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — сказал Пригожин.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.