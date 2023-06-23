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В Ветке мужчина хотел переплыть Сож

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  • 23.06.2023, 22:06
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В Ветке мужчина хотел переплыть Сож

Его достали из воды и задержали.

В Ветке 22 июня мужчина решил переплыть Сож, но спасатели были против. В итоге пловца задержала милиция, пишет «Голос Ветковщины». Поведение мужчины издание охарактеризовало как «бахвальство, граничащее с безумием».

Мужчина отдыхал на берегу и решил переплыть реку. Рядом были работники спасательной станции ОСВОД. Они дважды доставали мужчину из воды.

«После второго раза на подмогу подъехали сотрудники Ветковского РОВД. На пловца, который, по сообщению ОСВОД, вел себя агрессивно, надели наручники. Мужчину забрали на медицинское освидетельствование», — сообщило издание.

С начала года на водоемах Гомельской области погибли 24 человека, в том числе двое несовершеннолетних. По статистике прошлых лет, около 30% утонувших были нетрезвыми.

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