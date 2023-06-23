Минобороны Украины: Идет уверенное продвижение ВСУ 23.06.2023, 22:15

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Украинские бойцы закрепляются на новых рубежах.

Вооруженные силы Украины в рамках проведения контрнаступательной операции ежедневно продвигаются на фронте.

«Только наши военные, планировавшие операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет. Не надо ожидать, что наступление — это что-то очень быстрое. Это — война. Враг постоянно готовится к противодействию, потому что они понимают, что мы будем освобождать оккупированные территории. Кроме того, у нас каждый день есть продвижение», — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, процесс этот постепенный, но все же — ВСУ закрепляются на рубежах и уверенно продвигаются.

«Делать сейчас какие-то оценки очень рано и некорректно, ведь наступление продолжается. У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди»— заявила Маляр.

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