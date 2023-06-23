СМИ: Подразделения Росгвардии приведены в боевую готовность

СМИ: Подразделения Росгвардии приведены в боевую готовность17
- 23.06.2023, 22:31
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В Москве созывают военную коллегию.
Российские пропагандисты сообщают, что в связи с объявленным главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным военным мятежом подразделения Росгвардии приведены в боевую готовность.
«Центральным органам военного управления объявлен общий сбор», — пишут пропагандисты.
Также ожидается заявление Минобороны РФ.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.