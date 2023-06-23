Сколько стоят клубника и черешня на Комаровском рынке 23.06.2023, 22:41

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Появилась и первая черника.

Читатели «КП» рассказали о стоимости клубники, черешни, а также других ягод, фруктов и овощей на Комаровском рынке перед выходными 24 и 25 июня.

Белорусской клубники на рынке по-прежнему много. Причем, самое время покупать ее на варенье. За мелкую ягоду просят от 5,90 рубля за килограмм. В целом, стоимость на ягоду крупнее стартует от 7 рублей. Но можно также найти и домашнюю клубнику, но за нее уже просят 30 рублей за килограмм.

А вот черешни стало на рынке еще больше. К слову, читатели сообщили, что заметили на рынке на нескольких точках ягоду из Азербайджана. Но цена на нее пока «кусается» - за килограмм просят 25 рублей. Стоимость на черешню из Узбекистана стартует от 11 рублей за килограмм. Также можно найти и черешню из Молдовы. За килограмм просят от 8,90 рубля. На нескольких точках есть черешня и из Казахстана от 19,90 за килограмм.

Цена на голубику из Испании немного выросла. Теперь за килограмм просят от 49,90. Но в продаже уже появляется и белорусская ягода. Ее не так много и стоимость за килограмм начинается от 38,50. Читатели обратили внимание на то, что немного выросла и цена на белорусскую малину. За килограмм просят от 45 рублей. Но можно купить и стаканчик за 7 рублей.

Кстати, на рынке заметили первую лесную чернику. Продавцы отмечают, что в 2023 году из-за жаркой погоды не стоит ждать крупной ягоды. И говорят, что, вероятнее всего, черники будет очень мало. Пока стаканчик можно купить за 7 рублей. А за килограмм просят от 13,99 рубля. Есть на рынке и лесная земляника. Стоимость большого стаканчика составляет 13 рублей.

На Комаровке много абрикосов и цена на них постепенно снижается. Так, армянские медовые можно купить от 5,50 рубля за килограмм, а цена на узбекские начинается от 6 рублей. Стоимость персиков из Турции начинается от 6,50 рубля за килограмм, а на нектарины – от 6,90 рубля. Есть в продаже и испанские за 11,90 рубля за килограмм (цена и на персики, и на нектарины).

А вот какие цены на овощи на Комаровском рынке. Домашние огурчики можно найти от 2,90 за килограмм. Что касается стоимости помидоров, то она очень разная. Есть белорусские за 5,50 рубля за килограмм, а есть и по 18 рублей за килограмм. Немного снизилась цена на томаты из Азербайджана – за килограмм просят от 7,50 рубля. Стоимость на молодую отечественную картошку стартует от 2,30 рубля за килограмм. В продаже есть и картофель из России – от 2,80 рубля за килограмм. Свежий белорусский лук с головками можно найти за 1 рубль за килограмм.

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