«Важные истории»: В администрации Путина паника

«Важные истории»: В администрации Путина паника17
- 23.06.2023, 22:48
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Там не исключают сценарий начала гражданской войны.
Российский медиапроет «Важные истории» сообщил о панике в администрации Путина:
— В администрации Путина паника, там не исключают сценарий начала гражданской войны.
По словам источника СМИ, в администрации Путина еще неделю назад была информация о том, что главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин что-то готовит.
Видео с якобы последствиями ракетного удара по расположению ЧВК «Вагнер» — инсценировка, считает источник.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.