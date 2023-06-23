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«Важные истории»: В администрации Путина паника

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  • 23.06.2023, 22:48
  • 16,780
«Важные истории»: В администрации Путина паника

Там не исключают сценарий начала гражданской войны.

Российский медиапроет «Важные истории» сообщил о панике в администрации Путина:

— В администрации Путина паника, там не исключают сценарий начала гражданской войны.

По словам источника СМИ, в администрации Путина еще неделю назад была информация о том, что главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин что-то готовит.

Видео с якобы последствиями ракетного удара по расположению ЧВК «Вагнер» — инсценировка, считает источник.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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