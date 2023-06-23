В России против Пригожина заведено уголовное дело 13 23.06.2023, 22:55

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Евгений Пригожин

К главарю «Вагнера» обратилась ФСБ.

Федеральная служба безопасности России заявила о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу после заявлений главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — обратилась к Пригожину ФСБ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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