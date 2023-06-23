Акции российских компаний пошли вниз4
- 23.06.2023, 23:10
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Российский фондовый рынок «покраснел».
Акции российских компаний пошли вниз. Падение началось после заявлений главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина о начале военного мятежа.
Индекс Мосбиржи также быстро снижается вслед за ценными бумагами крупнейших российских компаний.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.