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Акции российских компаний пошли вниз

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  • 23.06.2023, 23:10
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Акции российских компаний пошли вниз

Российский фондовый рынок «покраснел».

Акции российских компаний пошли вниз. Падение началось после заявлений главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина о начале военного мятежа.

Индекс Мосбиржи также быстро снижается вслед за ценными бумагами крупнейших российских компаний.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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