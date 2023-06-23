СМИ: В Ростовской области РФ вооружают солдат-срочников 23.06.2023, 23:24

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В Москве силовиков привели в повышенную готовность.

В Ростовской области вооружают солдатов срочной службы, а Москве силовиков привели в повышенную готовность.

Как пишет Astra со ссылкой на источники, после слов главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина о том, что он собирается «восстановить справедливость» в России, сотрудникам силовых ведомств в Москве пришло распоряжение «всем быть на связи, никуда не уезжать».

По словам собеседников издания «Вот Так», в Ростовской области после заявления Пригожина вооружают срочников.

«Я в резерве, моих 30 людей уже отправили на броню (получение снаряжения — «Вот так»). Они получают броню, оружие, ждут БТР», — рассказал собеседник журналист аиздания в одной из приграничных частей в Ростовской области.

Второй собеседник среди служащих одной из приграничных частей подтвердил сообщения о вооружении личного состава. При этом оба военных заверили, что не понимают, к чему именно их готовят и что именно происходит. Командование не дает им объяснений.

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