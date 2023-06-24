Это лишь начало Александр Невзоров

24.06.2023, 3:55

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Александр Невзоров

Зло, выпущенное Путиным, не разбирает цвет камуфляжа.

Зло, выпущенное Путиным из древней клетки на волю, многоголово и беспощадно. Оно не разбирает цвета камуфляжа и не интересуется национальной принадлежностью. Оно жрет всех и все.

Оно неостановимо. Неуправляемо. И оно до сих пор голодно.

Кремлевский идиот, возомнивший себя повелителем русского мира, понятия не имел, что натворил 24 февраля.

Гражданская война, официально объявленная сегодня Пригожиным, — это лишь мелкий инцидент по сравнению с тем, что еще ждет Россию.

Александр Невзоров, Telegram

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