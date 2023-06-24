Это лишь начало
- Александр Невзоров
- 24.06.2023, 3:55
- 1,340
Зло, выпущенное Путиным, не разбирает цвет камуфляжа.
Зло, выпущенное Путиным из древней клетки на волю, многоголово и беспощадно. Оно не разбирает цвета камуфляжа и не интересуется национальной принадлежностью. Оно жрет всех и все.
Оно неостановимо. Неуправляемо. И оно до сих пор голодно.
Кремлевский идиот, возомнивший себя повелителем русского мира, понятия не имел, что натворил 24 февраля.
Гражданская война, официально объявленная сегодня Пригожиным, — это лишь мелкий инцидент по сравнению с тем, что еще ждет Россию.
Александр Невзоров, Telegram