Путин записал видеообращение
- 24.06.2023, 0:17
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Однако оно не связано с мятежом Пригожина.
На официальном сайте Кремля появилось поздравление Путина с Днем молодежи.
«Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», — сказал Путин.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.