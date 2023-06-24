Путин записал видеообращение 24.06.2023, 0:17

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Однако оно не связано с мятежом Пригожина.

На официальном сайте Кремля появилось поздравление Путина с Днем молодежи.

«Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», — сказал Путин.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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