Генерал Суровикин: Призываю ЧВК «Вагнера» остановить колонны 24.06.2023, 0:44

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Сергей Суровикин

Российский военачальник записал видео с пистолетом-пулеметом в руках.

Российский генерал Сергей Суровикин, которого хвалил Евгений Пригожин, записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнера».

«Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнера», мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы с вами вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановить колонны. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка», — заявил Суровикин.

На видео у него в руках был пистолет-пулемет.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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