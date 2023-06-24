Мэр Москвы заявил о проведении антитеррористической операции в городе
- 24.06.2023, 6:27
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Вводится дополнительный контроль на дорогах.
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, вводится дополнительный контроль на дорогах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — говорится в сообщении московского мэра.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.