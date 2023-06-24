закрыть
24 июня 2023, суббота, 7:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВЧК-ОГПУ: Подразделения Минобороны РФ переходят под командование «Вагнера»

  • 24.06.2023, 6:53
  • 6,234
ВЧК-ОГПУ: Подразделения Минобороны РФ переходят под командование «Вагнера»

Целые корпуса.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который специализируется на инсайдах, сообщает о переходе подразделений Минобороны РФ под командование «Вагнера»

«Ряд подразделений Минобороны, участвовавшие в войне, начинают переходить под командование «Вагнера». Целые корпуса. Отстраняют людей Шойгу и Герасимова», — пишет Telegram-канал.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, «вагнеровцы», возможно, взяли Ростов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип
Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников