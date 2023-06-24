ВЧК-ОГПУ: Подразделения Минобороны РФ переходят под командование «Вагнера»
- 24.06.2023, 6:53
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Целые корпуса.
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который специализируется на инсайдах, сообщает о переходе подразделений Минобороны РФ под командование «Вагнера»
«Ряд подразделений Минобороны, участвовавшие в войне, начинают переходить под командование «Вагнера». Целые корпуса. Отстраняют людей Шойгу и Герасимова», — пишет Telegram-канал.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, «вагнеровцы», возможно, взяли Ростов.