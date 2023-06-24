Пригожин заявил, что «вагнеровцы» сбили два вертолета Минобороны РФ
- 24.06.2023, 6:58
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Вертолеты атаковали «вагнеровцев» на московской трассе.
Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» сбили два вертолета Минобороны РФ
Соответствующую аудиозапись опубликовала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер».
По его словам, на московской трассе (предположительно, М-4 «Дон») один из отрядов «вагнеровцев» обстреляли с вертолета.
«Еще раз всех предупреждаю: мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цель, и мы готовы все умереть. Потому что мы умираем за родину», — заявил Пригожин.