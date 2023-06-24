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Пригожин заявил, что «вагнеровцы» сбили два вертолета Минобороны РФ

  • 24.06.2023, 6:58
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Пригожин заявил, что «вагнеровцы» сбили два вертолета Минобороны РФ

Вертолеты атаковали «вагнеровцев» на московской трассе.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» сбили два вертолета Минобороны РФ

Соответствующую аудиозапись опубликовала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер».

По его словам, на московской трассе (предположительно, М-4 «Дон») один из отрядов «вагнеровцев» обстреляли с вертолета.

«Еще раз всех предупреждаю: мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цель, и мы готовы все умереть. Потому что мы умираем за родину», — заявил Пригожин.

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