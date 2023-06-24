Из Москвы и Петербурга массово улетают частные бизнес-джеты 24.06.2023, 7:25

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Поднявшие мятеж «вагнеровцы» уже вошли в Воронежскую область РФ.

Частные бизнес-джеты массово вылетают из российских столичных аэропортов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает brief.

«Чуть больше, но не критично», - прокомментировали во Внуково.

Пока нет точных данных о запрошенных лотах на вылет из РФ в выходные дни.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и воли в Воронежскую область РФ.

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