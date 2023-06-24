Пригожин в Ростове отдал распоряжения российскому генералу Евкурову 24.06.2023, 8:06

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Начальник Генштаба армии РФ Герасимов бежал из города.

Российский генерал Евкуров на встрече с Евгением Пригожиным в штабе Южного военного округа РФ в Ростове попросил отпустить из штаба ЮВО солдат регулярной армии, однако Пригожин заявляет, что «ребята будут находиться здесь».

Генерал Алексеев на переговорах с Пригожиным, в ответ на его желание «получить начальника Генштаба армии РФ Герасимова и Шойгу» ответил с улыбкой: «Забирайте!».

Также Пригожин сообщил, что начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов бежал из города.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ.

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