Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты и аэродром Ростова 24.06.2023, 8:21

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Глава ЧВК «Вагнер» ждет выдачи ему Шойгу и Герасимова.

Связанный с Евгением Пригожиным телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как говорится в подписи к нему, глава ЧВК «Вагнера» «ведет переговоры» с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ Владимиром Алексеевым, сообщает ВВС.

Пригожин сообщает Евкурову, что вагнеровцы сбили третий вертолет и «собьют все, если их будут посылать». На этих словах Евкуров вздыхает. После этого замминистра обороны произносит начало фразы, которую сложно разобрать. Заканчивается она словами «давайте думать, что делать».

В ответ Пригожин заявляет, что ЧВК приехала в Ростов, чтобы «получить начальника Генштаба и Шойгу». «Пока их не будет здесь, мы блокируем город Ростов и идем в Москву», — говорит Пригожин. Евкуров в ответ просит «вывести ребят», однако глава ЧВК «Вагнера» отказывается.

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится «в штабе» и что на часах 7:30 утра. Под контролем ЧВК, по его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

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