На федеральной трассе «Дон» от Ростова до Москвы образовались огромные пробки 24.06.2023, 8:28

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Колонны «вагнеровцев» проходят через блокпосты с российским ОМОНом.

На российской федеральной трассе «Дон» от Ростова до Москвы образовались огромные пробки, сообщает «База».

По словам губернатора Липецкой области РФ Игоря Артамонова пробку вызвало перекрытие движение по трассе М4 на границе Липецкой и Воронежской областей.

Въезды и выезды в Ростов перекрыты и на трассах огромные пробки. «Люди стоят по 7 часов уже. При этом много автобусов и машин с детьми. Никто помощь не оказывает. Люди не понимают, насколько это все и как им быть», — сообщают российские СМИ.

Также появилось видео, как военные колонны «вагнеровцев» проходят через блокпосты с российским ОМОНом. ОМОН не препятствует движению мятежников.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ.

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