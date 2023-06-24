В Петербурге силовики вошли в штаб «ЧВК Вагнер Центр»
- 24.06.2023, 8:41
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В здание прибыли и неизвестные люди в гражданском.
В российском Санкт-Петербурге силовики вошли в «ЧВК Вагнер Центр» после того, как главарь этой частной военной компании Евгений Пригожин организовал мятеж.
Скорее всего, в здании, которое находится на Зольной улице, проведут обыски, сообщает «Фонтанка», ссылаясь на сведения своего корреспондента. «К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардия, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь», - отмечается в сообщении.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ.