Ходорковский призвал россиян «услышать Пригожина» 1 24.06.2023, 9:08

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Настоящий враг находится в Москве.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал россиян «услышать Пригожина» и опубликовал сообщение в связи с началом военного мятежа в России:

— Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации.

Кремлевские тролли разгоняют, что завтра все будет ок.

Увы им – не будет!

Даже если окажется, что на самом деле пригожинские бойцы не вышли за пределы своего места дислокации (хотя точно вышли), увещевания воинских начальников, уголовные дела против Пригожина (а что путинская шобла еще умеет) и трусливое молчание Кремля (типа «Путин в курсе» – лидер хренов), говорят за себя – самое подготовленное вооруженное формирование вышло из под контроля (чего мы все давно ждали).

Кремлевское ворье достало даже бандитов.

И самое важное – это выступление Пригожина, где он слово в слово повторил то, что мы – антивоенная оппозиция говорим с начала войны: цель войны – воровство, официальная причина войны (подготовка НАТО к нападению на Россию) – туфта, в которую никто не верит. Армия развалена руками околопутинского ворья, победить Украину она не может (к счастью). Настоящий враг не в Киеве, а в Москве.

И это говорит вернейший путинский опричник СВОЕЙ аудитории.

Такое не развидеть!

То, чем сейчас мы можем помочь своей стране – помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду (ужас, что я говорю!).

А если он пойдет на Москву, помешать его остановить – помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий.

Убеждать словом и делом!

Удачи!

P.S. Трольчатник взвыл «как же так - помогать уголовнику!», «это же гражданская война!». Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Помогать потому, что нет преступления хуже, чем развязать агрессивную войну. Если один преступник готов помешать другому - не время крутить мордой - сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим.. И да, это только начало..

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