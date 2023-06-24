Подразделение известного российского военного бросило позиции и перешло на сторону Пригожина 12 24.06.2023, 9:25

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Части 2-го армейского корпуса РФ в Луганской области поддержали мятеж «вагнеровцев».

Военный мятеж в России стремительно разрастается. Военные РФ начали бросать позиции и переходить на сторону главаря ЧВК «Вагнер», который восстал и объявил поход на Москву.

Об оставлении позиций своей группировкой сообщил утром 24 июня известный российский оккупант Егор Гузенко («Тринадцатый»), воевавший с 2014 года в составе «2-го армейского корпуса» ВС РФ на Луганщине.

Он сообщил о выдвижении на помощь Пригожину, передает Диалог.UA.

«Картина лично мне ясна, Викторович (Пригожин - ред.) топит за справедливость, и я его поддерживаю, мы едем в Ростов-на-Дону, всей командой. Хе*а делать, нужно страну спасать. Не сидеть же сложа руки… Как говорил один мой старый друг, из конторы, что если начнется в стране кипиш, то мы знаем под чьи знамена встанем, черный стяг будет веять над всей страной, и тогда мы точно победим. И я с ним согласен», - написал Гузенко.

Ресурсы Пригожина ранее сообщили о переходе на сторону «Вагнера» около 70 военнослужащих кадровой армии РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы.

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