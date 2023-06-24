«Вагнеровцы» сбили еще один российский вертолет под Воронежем 3 24.06.2023, 9:33

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Всего с начала мятежа ликвидировано три вертолета Минобороны РФ.

Идущие на Москву бойцы ЧВК «Вагнер» сбили еще один российский вертолет, который атаковал колонну мятежников под Воронежем.

Таким образом, с начала мятежа Евгения Пригожина ликвидировано три вертолета Минобороны РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы.

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