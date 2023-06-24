Минобороны РФ обратилось к идущим на Москву бойцам ЧВК «Вагнер»10
- 24.06.2023, 9:40
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Ведомство Шойгу «гарантировало» им «безопасность».
Министерство обороны России опубликовало обращение к бойцам ЧВК «Вагнер». Оно обвинило Евгения Пригожина в начале вооруженного мятежа и фактически призвало их сдаваться. Им гарантируется безопасное возвращение в места постоянной дислокации, сообщает ВВС.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», – говорится в обращении.
Минобороны призвало бойцов «Вагнера» обратиться к военным для безопасного возвращения в пункты постоянной дислокации.
Бойцов «Вагнера» просят проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Министерства обороны или правоохранительных органов. Членам ЧВК «гарантируется безопасность».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.