Минобороны РФ обратилось к идущим на Москву бойцам ЧВК «Вагнер» 10 24.06.2023, 9:40

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Ведомство Шойгу «гарантировало» им «безопасность».

Министерство обороны России опубликовало обращение к бойцам ЧВК «Вагнер». Оно обвинило Евгения Пригожина в начале вооруженного мятежа и фактически призвало их сдаваться. Им гарантируется безопасное возвращение в места постоянной дислокации, сообщает ВВС.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», – говорится в обращении.

Минобороны призвало бойцов «Вагнера» обратиться к военным для безопасного возвращения в пункты постоянной дислокации.

Бойцов «Вагнера» просят проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Министерства обороны или правоохранительных органов. Членам ЧВК «гарантируется безопасность».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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