Экстренное обращение Путина в связи с мятежом Пригожина отложили на неопределенное время 19 24.06.2023, 9:46

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По неизвестным причинам.

Президент РФ Владимир Путин в 9.00 (по Минску) должен был выступить с обращением в связи с военным мятежом Евгения Пригожина. Об этом сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Однако обращение отложили по неизвестным причинам.

«Экстренное обращение Путина к гражданам России задерживается на неопределенное время», — сообщила пресс-служба.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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