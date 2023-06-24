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Политолог: С утра прыгает давление у хунты Лукашенко

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  • 24.06.2023, 9:57
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Политолог: С утра прыгает давление у хунты Лукашенко

За несколько часов группа вооруженных людей без единого выстрела заняла миллионный город.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал военный переворот, начатый в России главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным:

«За несколько часов группа вооруженных людей без единого выстрела спокойно захватила миллионный город. Армия, управляемая ряжеными клоунами, оказалась бутафорией.

С утра прыгает давление у членов хунты Лукашенко, причастных к массовому террору и убийствам. В критический момент никто из молодых бойцов не будет жертвовать собой ради защиты душегубов и фашистских карателей», — написал политолог.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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