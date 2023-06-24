В Каире прошла встреча представителей «ядерной пятерки» 1 24.06.2023, 10:01

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Обсудили новые ядерные доктрины.

Представители пяти государств, обладающих ядерным оружием (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), провели в Каире рабочее совещание, сообщила «Немецкая волна» со ссылкой на Госдепартамент США.

По его данным, эта встреча, организатором которой выступил Вашингтон, состоялась 13-14 июня в рамках обсуждения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Эксперты соответствующих министерств иностранных дел и обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику», - говорится в заявлении ведомства.

От США во встрече участвовали специалисты Госдепа и Минобороны, а также Национального управления по ядерной безопасности. Кто представлял другие страны, не сообщается.

«Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение в тематические обсуждения представителей оборонных ведомств», - заявил Госдепартамент, добавив, что США, председательствующие сейчас в этом формате, «продолжат усилия, направленные на содействие обсуждению этих важных тем».

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