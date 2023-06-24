На российском ТВ готовятся запускать «Лебединое озеро»? 3 24.06.2023, 10:06

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Пропагандисты не уверены, что их вещание сегодня продолжится.

Российские пропагандисты растеряны из-за мятежа Евгения Пригожина.

На общероссийском федеральном государственном телеканале «Россия-24» не уверены, что будет после рекламы.

Опубликовано красноречивое видео с федерального телеканала.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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