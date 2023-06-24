180 российских военнослужащих сдались ЧВК «Вагнер» в Воронежской области 6 24.06.2023, 10:11

5,946

Мятежники разоружили солдат без боя.

180 российских военнослужащих сдались ЧВК «Вагнер» в Воронежской области, отказавшись препятствовать мятежникам в движении на Москву и перемещении по области.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Позже появилась информация, что на погранпереходе Бугаевка (Воронежская область РФ) ЧВК «Вагнер» без сопротивления разоружил роту российских военных.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».