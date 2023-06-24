В Лунинецком районе объявили об «учениях» территориальных войск и «ополчения» 16 24.06.2023, 10:28

7,856

Белорусов призывают из запаса.

Министерство обороны Беларуси анонсировало очередное учение с территориальными войсками. На этот раз оно станет завершением сборов с военнообязанными в Лунинецком районе.

Командно-штабное учение состоится 26-28 июня. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса на штатные должности, а также отряд «народного ополчения», созданный из добровольцев района.

Будет отрабатываться охрана и оборона объектов, борьба с «ДРГ», обеспечение военного положения, в том числе с привлечение ополченцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».