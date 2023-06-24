В Лунинецком районе объявили об «учениях» территориальных войск и «ополчения»16
- 24.06.2023, 10:28
- 7,856
Белорусов призывают из запаса.
Министерство обороны Беларуси анонсировало очередное учение с территориальными войсками. На этот раз оно станет завершением сборов с военнообязанными в Лунинецком районе.
Командно-штабное учение состоится 26-28 июня. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса на штатные должности, а также отряд «народного ополчения», созданный из добровольцев района.
Будет отрабатываться охрана и оборона объектов, борьба с «ДРГ», обеспечение военного положения, в том числе с привлечение ополченцев.