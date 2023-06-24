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Грустный Соловьев заявил о начале гражданской войны в России

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  • 24.06.2023, 10:36
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Грустный Соловьев заявил о начале гражданской войны в России

Пропагандист процитировал Библию.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с грустным лицом отреагировал на военный мятеж Евгения Пригожина.

В видео, снятом за рулем авто, пропагандист заявил, что «Россия на пороге гражданской войны».

«Неужели мы позволим страну потерять?», — задается вопросом Соловьев.

Пропагандист также процитировал Библию: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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