Грустный Соловьев заявил о начале гражданской войны в России

Грустный Соловьев заявил о начале гражданской войны в России40
- 24.06.2023, 10:36
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Пропагандист процитировал Библию.
Российский пропагандист Владимир Соловьев с грустным лицом отреагировал на военный мятеж Евгения Пригожина.
В видео, снятом за рулем авто, пропагандист заявил, что «Россия на пороге гражданской войны».
«Неужели мы позволим страну потерять?», — задается вопросом Соловьев.
Пропагандист также процитировал Библию: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.