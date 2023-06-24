ГУР о военном перевороте в России: Это крах кремлевского режима

ГУР о военном перевороте в России: Это крах кремлевского режима13
- 24.06.2023, 10:49
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Украина продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.
События, происходящие сегодня в России, являются следствием преступной военной агрессии диктатора Владимира Путина.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.
«Прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины», - отметил Юсов.
Представитель ГУР также отметил, что противостояние в стране является признаком краха правящего режима в России.
Украина, со своей стороны, продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.