ГУР о военном перевороте в России: Это крах кремлевского режима 13 24.06.2023, 10:49

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Украина продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.

События, происходящие сегодня в России, являются следствием преступной военной агрессии диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

«Прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины», - отметил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что противостояние в стране является признаком краха правящего режима в России.

Украина, со своей стороны, продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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